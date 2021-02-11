App Store訴訟法官質疑蘋果「食水深」 庫克反駁：開放會產生欺詐 蘋果周五領跌納指

明報記者 歐陽偉昉

蘋果上周五跟隨科技股下挫，收跌1.48%。是次訴訟源於Epic去年在《要塞英雄》遊戲應用程式，向玩家提供以較廉宜的價格，直接在廠商網頁購買虛擬物品，以節省經系統支付被蘋果抽取的三成佣金。蘋果及後將《要塞英雄》下架，Epic今年向法院控告蘋果濫用市場地位，損害開發商利益。

庫克：廠商另立支付途徑 損收益

主審法官羅傑斯向庫克詢問：「為何蘋果不容許用家直接向開發商以較低價格購買虛擬物品？」庫克回答應用程式商店的規則，有助為消費者和開發人員建立安全和可靠的平台，消費者亦可以選擇Android平台。不過法官進一步質疑庫克為蘋果平台客戶開放較廉宜的選項，究竟會產生什麼的問題?庫克則稱若依照Epic要求，蘋果系統向第三方應用程式開放，客戶需多次輸入信用卡資料，將產生欺詐問題，將是「可怕的結果」。

此外，庫克回應若容許廠商另立支付途徑時，蘋果將損失所有來自知識產品的總收入，法官回應指應用程式商店仍可以其他方式獲利，認為與其他人相比，蘋果從開發商得到不合例的收益，她亦引述一項調查指部分遊戲製作商不滿意應用程式商店的政策，但蘋果似乎沒有為此感到有壓力和競爭存在。

科技股上周五續受通脹預期上升的不利影響，納指下跌0.48%，報13,470點 ，惟本周結束四周連跌回升0.31%。市場開始重新購入累跌不小的科技股，費城半導體指數全周上升2.38%。Defiance ETF首席投資官Sylvia Jablonski認為，現在買入科技股將是更長線的投資，例如蘋果公司股價不太可能再見在未來幾個月急升兩成。

比特幣再跌穿4萬美元

比特幣近日頻受監管因素影響，中國副總理劉鶴上周五要求打擊比特幣挖礦和交易，比特幣再跌穿4萬美元，最低曾見33,550美元。截至昨晚10時半，比特幣報38,299美元，較1日前下跌7%。上周五虛擬貨幣相關美股下挫，MicroStrategy（MSTR）跌4.68%，Coinbase（COIN）跌3.88%，「幣圈KOL」馬斯克的Tesla（TSLA）亦跌1.01%（見表）。