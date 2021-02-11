App Store訴訟法官質疑蘋果「食水深」 庫克反駁：開放會產生欺詐 蘋果周五領跌納指

【明報專訊】遊戲製作商Epic Games 控訴蘋果（AAPL）就應用程式商店App Store違反《競爭法》的案件，審理進入尾聲。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）上周五親自上庭作證，遭遇主審法官發問連串尖銳問題，而且不太滿意庫克給予的答案。彭博社指，法官質疑蘋果為何不讓消費者以較低價格直接向開發商購買虛擬產品，反映蘋果贏得是次訟訴的機會變得不明朗。
明報記者 歐陽偉昉
蘋果上周五跟隨科技股下挫，收跌1.48%。是次訴訟源於Epic去年在《要塞英雄》遊戲應用程式，向玩家提供以較廉宜的價格，直接在廠商網頁購買虛擬物品，以節省經系統支付被蘋果抽取的三成佣金。蘋果及後將《要塞英雄》下架，Epic今年向法院控告蘋果濫用市場地位，損害開發商利益。
庫克：廠商另立支付途徑 損收益
主審法官羅傑斯向庫克詢問：「為何蘋果不容許用家直接向開發商以較低價格購買虛擬物品？」庫克回答應用程式商店的規則，有助為消費者和開發人員建立安全和可靠的平台，消費者亦可以選擇Android平台。不過法官進一步質疑庫克為蘋果平台客戶開放較廉宜的選項，究竟會產生什麼的問題?庫克則稱若依照Epic要求，蘋果系統向第三方應用程式開放，客戶需多次輸入信用卡資料，將產生欺詐問題，將是「可怕的結果」。
此外，庫克回應若容許廠商另立支付途徑時，蘋果將損失所有來自知識產品的總收入，法官回應指應用程式商店仍可以其他方式獲利，認為與其他人相比，蘋果從開發商得到不合例的收益，她亦引述一項調查指部分遊戲製作商不滿意應用程式商店的政策，但蘋果似乎沒有為此感到有壓力和競爭存在。
科技股上周五續受通脹預期上升的不利影響，納指下跌0.48%，報13,470點 ，惟本周結束四周連跌回升0.31%。市場開始重新購入累跌不小的科技股，費城半導體指數全周上升2.38%。Defiance ETF首席投資官Sylvia Jablonski認為，現在買入科技股將是更長線的投資，例如蘋果公司股價不太可能再見在未來幾個月急升兩成。
比特幣再跌穿4萬美元
比特幣近日頻受監管因素影響，中國副總理劉鶴上周五要求打擊比特幣挖礦和交易，比特幣再跌穿4萬美元，最低曾見33,550美元。截至昨晚10時半，比特幣報38,299美元，較1日前下跌7%。上周五虛擬貨幣相關美股下挫，MicroStrategy（MSTR）跌4.68%，Coinbase（COIN）跌3.88%，「幣圈KOL」馬斯克的Tesla（TSLA）亦跌1.01%（見表）。