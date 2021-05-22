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2021年5月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
恒指季檢納3新貴 意外沒科技股 比亞迪去年被剔出國指 今年染藍
熱門染藍科技股倒灶 耀才：京東網易周一或調整
憂騰訊增投資拖累盈利 大行削目標價
京東物流傳近下限定價 逾百萬人認購
港鐵巴士車費增 4月本港通脹升至0.7%
8月退任太古主席 施銘倫返回倫敦
財庫局：虛擬資產交易限專業投資者 逾四成回應籲准散户參與 港府拒讓步
內地再提嚴打 比特幣回落至3.8萬美元
半島酒店首季出租率30%
呷哺呷哺換CEO 股價挫15% 月內兩高層變動 稱子品牌未達預期
銀保監：5銀行違法違規 共罰3.7億
儲局盼主導數碼貨幣標準 鮑威爾：夏季發表央行數碼貨幣文件
美國PMI初值升至68.1創新高
美倡全球企業稅最低定15％
港交所新CEO年薪千萬 收近億價值股份
逸南折實428萬起 港島3年新盤最低 首批50伙建期價全低於800萬 折實均呎2.5萬
柏傲莊III最快下周開價 首推不少於179伙
麥明詩伙胞兄1678萬「首置」購宇晴軒相連戶
全‧城滙2房1065萬破頂 實呎破2萬
古洞住宅地招標 估值最高20億
CCL三大指數齊升五周 兩年首見
陸振球：發達容易搵食難 勿高槓桿操作
周末睇樓好去處
御海灣II向南戶盡享屯門海景
區內康樂設施一應俱全
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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