CCL三大指數齊升五周 兩年首見

最新報184.65點 距歷史高峰僅差3.06%

復活節長假起計，CCL三大整體指數齊升5周，是103周（即2019年5月）以來首見。CCL累升2.61%，CCL Mass累升2.86%，CCL（中小型單位）累升2.63%，有關數字反映上月底至本月初、即約復活節長假後第五周的樓市表現。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周CCL七大指數齊升，新界西CCL Mass創94周新高，CCL Mass及CCL（大型單位）同創90周新高，CCL、CCL（中小型單位）及港島CCL Mass同創88周新高，九龍CCL Mass創43周新高，展望今年中CCL有望逼近190.48點高峰。