古洞住宅地招標 估值最高20億

地皮毗鄰高爾夫．御苑

資料顯示，將在下周五（28日）招標的住宅地，位於青山公路-古洞段及粉錦公路交界，毗鄰粉嶺高爾夫球會，鄰近恒地（0012）正銷售的高爾夫．御苑，地皮面積約47,362方呎，地皮指定作私人住宅用途，最高可建樓面約28.4萬方呎，規模不算大，但地皮四正，易於規劃。地皮將下周五起招標，下月25日截標。

可建28萬呎 每呎最高估值7300元

中原測量師行執行董事張競達表示，是次推出的地皮，位置較遠離古洞北新發展區的範圍及港鐵北環線，交通暫時較為不便。另地皮規模較細，可建樓面約28.4萬方呎，投資金額不高，預計可吸引中小型發展商參與競投。他又稱，早前古洞第25區住宅地以每方呎樓面地價7184元售出，料將增加發展商對地皮的信心，加上近日市况向好，料入標踴躍。事實上，受惠於上月新地（0016）以86.14億元、每方呎樓面地價7184元中標古洞第25區住宅地，有測量師亦調高地皮估值，由今年初最高的17億元增加18%至逾20億元，預計每方呎樓面地價約6000至7300元。