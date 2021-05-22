全‧城滙2房1065萬破頂 實呎破2萬

將軍澳本月暫錄約228宗二手成交，再有屋苑錄破頂成交，其中遠離港鐵站的將軍澳清水灣半島，2房直逼900萬元。

清水灣半島2房868萬創同類新高

市場消息指，有關單位為8座高層B室，實用533方呎，2房望海景，最新以868萬元售出，實呎16,285元，成交價創屋苑2房同類新高。原業主2012年2月以約420萬元購入物業，持貨逾9年，帳面獲利約448萬元或約1.1倍。

另同區天晉IIIA期更三日兩破頂，1房再逼近800萬元。市場消息指，有關單位為1A座高層C室，實用365方呎，1房間隔，新近以799萬元易手，實呎21,890元，再創屋苑同類單位新高。

天晉IIIA一房逼800萬 三日兩破頂

翻查資料，同類單位對上高價成交，是在周二錄得，位於2A座高層D室，以797萬元易手，同類單位僅相隔3天，做價再高2萬元創出新紀錄。原業主於2014年512萬元購入，持貨約7年，帳面獲利287萬元或56%。