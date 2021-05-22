麥明詩伙胞兄1678萬「首置」購宇晴軒相連戶

今年初200萬沽「龍牀盤」予其母甩名

土地註冊處顯示，宇晴軒1期3座高層C及D室上月底易手，其中實用467方呎C室，成交價810萬元，由麥明詩購入，實呎17,345元；另實用454方呎D室，則由麥明山以868萬元購入，實呎19,119元，兩伙合共1678萬元。

原業主2003年11月，以共約359萬元購入上述兩伙，帳面獲利1,319萬元或約3.7倍。假設麥明山及麥明詩尚持有菁雋單位，二人購入宇晴軒單位，需要支付樓價15%作雙倍印花稅，即約130.2萬及121.5萬元，而他倆以首置名義入市，分別慳稅97.65萬及逾91萬元。

莎莎郭少明女兒7588萬「首置」入市蒲苑

除麥明詩兄妹外，亦有名人以首置名義入市。土地註冊處顯示，樓齡約57年的赤柱舂磡角道63號蒲苑，上月底以7588萬元易手，屬3房連套房間隔，以實用1956方呎計，實呎38,793元。上述單位買家為郭詩雅（KWOK SEA NGA），與莎莎國際（0178）主席郭少明女兒郭詩雅名字相同，料為同一人。

是次郭氏只繳付322.49萬元，即樓價4.25%稅款，即意味以首置名義入市。假設她持有其他物業，購入物業需支稅款達1138.2萬元，即現時慳稅815.71萬元。原業主早於1972年4月以38萬元購入物業，帳面大賺7550萬元或199倍。

英皇楊受成胞弟7150萬「首置」入市松苑

另英皇集團主席楊受成胞弟、資深投資者楊超成，本月初以「首置」名義購入南區淺水灣道65號松苑低層B室，實用1917方呎，3房連雙套房及工人套房間隔，連2個車位以7150萬元購入物業，實呎37,298元。楊氏購入物業只繳付逾303萬元稅款，為樓價4.25%，即以首置名義入市。原業主2012年12月以6150萬元購入單位，帳面獲利1000萬元或約16%。