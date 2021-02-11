柏傲莊III最快下周開價 首推不少於179伙

黃續稱，樓花期長約2年的柏傲莊III，最快下周對外開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位和開價，首推料不少於179伙，預計下月初首輪銷售，是次設有3房、4房清水示範單位各1個，以及1個連裝修3房示範單位。

星凱．堤岸最快下月批預售

去年第四季熱賣逾2100伙、吸金達238億元的柏傲莊I、II，是新世界近年旗艦住宅項目，當中柏傲莊I去年10月首推單位折實均呎為18,921元。最後一期柏傲莊III，提供892伙，戶型涵蓋1房至4房，實用285至1695方呎。

至於中洲置業旗下提供1335伙的火炭星凱．堤岸，市場預計最快下月初可獲批預售，並隨即登場。星凱．堤岸主攻實用約330至580餘方呎1房、2房戶，佔全盤單位總數逾六成。

九龍半山緹山推別墅6號招標

新界不乏大額一手成交，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，5月迄今暫錄3宗成交、吸金約9100萬元，最新透過招標售出3座8樓B室，實用1739方呎4房雙套戶型、望吐露港海景，成交價4364.89萬元、實呎2.51萬元。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山亦上載銷售安排，推出別墅6號，於下周二上午11時至中午12時招標1小時，實用5422方呎連2149方呎花園。