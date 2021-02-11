逸南折實428萬起 港島3年新盤最低 首批50伙建期價全低於800萬 折實均呎2.5萬

明報記者 林可為

樓花期長約17個月的逸南，位於鴨脷洲大街，鄰近港鐵利東站，首推50伙標準開放式和1房戶，實用由183至264方呎，提供最高6%即供直減折扣，折實實呎2.29萬至2.73萬元，整批折實均呎25,228元，今日對外開放設於中環國金中心1期的示範單位，明日起收票。相對近日熱賣新盤晉環，上月底首推折實均呎29,689元，是次逸南首推折實均呎水平較前者低15%。

首批折實均呎低晉環15%

逸南入場單位為3樓實用186方呎E室開放式戶，折實價427.606萬元，折實實呎22,990元，亦屬首批呎價最低單位；售價最貴為25樓實用264方呎F室1房戶，折實價671.912萬元，折實呎價25,451元。若買家採建築期付款，則直減折扣1%，與即供折扣相差5個百分點。換言之，建築期折實價按價單定價99%計，樓價則由450.35萬至707.65萬元不等，全部低於800萬元，意味首置買家最高可承做九成按揭（連按保）。

今日起開放示位 明日開始收票

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南是次屬「吸引價」，首推50伙折實價計總值約2.5億元，集團亦提供85%一按。韓續稱，營業（二）部下半年將推售另外兩個港島新盤，分別位處東區筲箕灣道及西半山堅道，合共提供約580伙。

HENLEY下周二次輪賣96伙

至於恒地同系啟德THE HENLEY I，亦上載銷售安排，敲定下周二晚進行次輪銷售96伙，今批單位整體折實均呎29,322元，下周二中午12時截止認購，買家最多可購4伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY I 過去12日已累收3149票，以次輪發售96伙計，超額認購近32倍。