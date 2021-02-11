美國PMI初值升至68.1創新高

道指早段升逾200點

網紅燕麥奶品牌Oatly的美國存托股票（ADS）周四上市首日升19%，收報20.20美元，遠高於每股17美元的IPO發行價，使公司市值達到120億美元，遠高於10個月前該公司的20億美元估值。當時Oatly作價2億美元，將10%的公司股份，出售給美國私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）及奧花雲費等名人紅星。該股昨早段續升逾一成，高見每股23.25美元。

Oatly續升 昨早段見23.25美元

此外，同樣於周四上市的建築施工管理軟件供應商Procore Technologies，也在上市首日股價升31%至88美元，昨早段續升至91.81美元創新高，然後高位回落。部分迹象顯示，IPO市場開始回暖。

WeWork首季虧損按年擴近3倍

另外，《金融時報》引述知情人士稱，共享辦公室WeWork首季虧損20.6億美元，虧損金額按年擴大近3倍。這主要由於辦公室空間關閉、企業重組，以及與已離開公司的聯合創辦人紐曼（Adam Neumann）達成和解協議等相關支出，令虧損擴大。該公司在2019年上市失敗，正計劃今年與特殊目的收購公司（SPAC）合併，尋求上市。

（綜合報道）

[國際金融]