儲局盼主導數碼貨幣標準 鮑威爾：夏季發表央行數碼貨幣文件

內地政府昨天再次強調封殺加密貨幣。國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會會議，要求堅決防控金融風險，強化平台企業的金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。周四曾重上4.2萬美元的比特幣，昨再度失守4萬美元大關，午夜前跌穿3.8萬美元。以太幣跌穿2500美元關口，24小時下跌17%。

比特幣24小時下跌17%

與此同時，美國財政部表示，加密貨幣涉及逃稅等非法活動，帶來嚴重的資產核實難題，因此建議每筆價值1萬美元或以上的加密貨幣轉帳，須向美國國稅局（IRS）申報。此外，跟現金交易一樣，企業在收到公允市值超過1萬美元的加密貨幣資產時，將同樣須匯報。相關建議是拜登政府打擊逃稅的政策內容，預料將令加密貨幣投資者的成本增加，為加密貨幣價格帶來壓力。

鮑威爾發表的視頻講話稱，聯儲局過去幾年，一直從多角度研究發行CBDC的潛在好處及風險，關注重點是CBDC能否改善美國支付體系。他表示，聯儲局認為CBDC應作為現金及存款等的補充，其設計應考慮貨幣政策、金融穩定、消費者保護、法律和私隱等要素。鮑威爾強調，在決定是否發行，以及如何發行CBDC前，聯儲局會廣泛聽取意見，並在制訂CBDC國際標準方面，與美國監管機構及其他央行積極接觸。

分析：聯儲局將推央行數碼美元

聯儲局認為，加密貨幣更類似藝術品、黃金或其他具有高度投機資產。鮑威爾表示，考慮到加密貨幣價值波動等因素，加密貨幣仍未能作為方便的支付手段。與美元等法定貨幣幣值掛鈎的「穩定幣」，可望提高支付效率、降低交易成本，但也對用戶和金融體系構成潛在風險，應注意加以適當監管。

分析認為，鮑威爾的言論預示，比特幣等非傳統貨幣的愈趨普及，促使聯儲局對其認真看待，尤其是聯儲局正打算發展央行數碼美元。當前中國人民銀行正推行數字人民幣的試點計劃，並準備在2022年北京冬奧前擴大使用。

美財政部：加密貨幣同要報稅

美國財政部稱，雖然加密貨幣在商業交易所佔的份額仍然很小，但全面報告仍是必要的，以減小轉移資產避稅的動機。在新的金融帳戶報告制度下，加密貨幣、加密資產交易所帳戶，以及接受加密貨幣的支付服務帳戶，都適用於新的報稅原則。

為打擊避稅，拜登政府正考慮為國稅局增加資源，並對那些逃稅的人加重懲罰。美國財政部估計，僅在2019年，美國政府的應收稅款，與實際收取的稅款之間，相差接近6000億美元。此外，美國證交會（SEC）新任主席根斯勒（Gary Gensler）也準備收緊對加密貨幣交易的規管。他本月早前稱，允許SEC監管加密貨幣交易所，將有助保障投資者，防止市場受到操控。投行Raymond James表示，加密貨幣的潛在規管，短期內可能令相關資產價格受壓，但中、長期將增加此類資產的合法性。

（綜合報道）

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