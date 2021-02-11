呷哺呷哺換CEO 股價挫15% 月內兩高層變動 稱子品牌未達預期

明報記者 方楚茵

呷哺呷哺在2016年才新設針對中高端市場的第二個品牌「湊湊」，在5個財年間發展迅速，從零開始至去年底的已擁有140間分店，更佔集團總收入近33%（見表），幾乎可與主品牌呷哺呷哺平分秋色，其進取的擴張策略更成為呷哺呷哺的增長動力。

不過，市場近月屢次傳出「湊湊」功臣兼行政總裁張振緯將離任，其後張振緯在4月19日於微信朋友圈宣布離職，引起市場關注，有指張振緯更將在餐飲業創業。當日呷哺呷哺股價急跌，由開市14.22元，曾低見11.2元或跌21.2%，最終收報12.1元，仍跌近15%。

「湊湊」CEO上月已辭職

當時投行高盛即發報告，指呷哺呷哺證實旗下湊湊行政總裁張振緯辭任，湊湊為公司近年主要增長引擎，2020年貢獻公司超過三成銷售，又指品牌發展有賴張振緯過去強大的執行能力等，預期品牌仍然能貢獻強勁增長，但亦會關注近期表現。

同時高盛提到，呷哺呷哺管理層對今年新店指引為70間，但高盛預計今年開店只有60間，加上張振緯離任帶來的有關執行風險，以及公司尚未提供新任命時間表，當時高盛將呷哺呷哺目標價削14%，至18元。

高盛料新店未能達標

昨日呷哺呷哺發公告，雖然強調解任趙怡將不會對集團的業務營運造成重大不利影響，但已再次觸發市場憂慮湊湊的增長前景，因通告內提到，解任趙怡正源於旗下若干子品牌的表現未能達致董事會預期。

在人事地震中的呷哺呷哺，股價由年初至今幾近腰斬，至今跌超過43.4%；同行餐飲相關股份亦未見起色，如海底撈（6862）年初至今跌超過23%、頤海（1579）亦累跌超過45%。