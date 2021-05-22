半島酒店首季出租率30%

至於出租物業方面，集團住宅首季出租率為81%，較2020年第四季微跌2個百分點，較2020年第一季則按年跌13個百分點；商場首季出租率為89%，較2020年第四季微跌1個百分點，較2020年第一季則按年升6個百分點；辦公大廈首季出租率為98%，與2020年第四季持平，較2020年第一季則按年升3個百分點。

稱資金充裕 可應付一段時期

大酒店指出，由於香港在首季仍然維持封關和嚴格的政府限制措施，集團在本地市場業績仍然表現疲弱，而本港高端零售市場的表現也令旗下的商用物業租金持續受壓。香港半島酒店商場正進行翻新，並將於今年5月底引進更多生活時尚的品牌，以吸引本地客流。集團的辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務前景不明朗。集團指目前擁有充裕的資金，相信仍可應付日後一段時期的資金需求。

大酒店昨跌1.27%，收報7.77元。