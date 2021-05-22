內地再提嚴打 比特幣回落至3.8萬美元

副總理劉鶴：打擊比特幣挖礦及交易

劉鶴指出，堅決防控金融風險，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

加密貨幣價格昨日走勢反復，比特幣昨午曾經跌穿4萬美元關口，至晚上本已倒升，但金融委消息一出，根據交易平台Coindesk報價顯示，比特幣再重返「3字頭」，過去24小時跌幅達一成，回落至3.8萬美元左右。

另一熱炒的以太幣（ETH）昨日曾高見約3002美元，惟其後走勢向下，至金融委的消息後，跌至2500美元水平。

虛擬貨幣的價格如此波動，港府亦以此為由，建議禁止散戶參與。加密貨幣交易平台Kikitrade曾公開表示有意在港申請牌照，該平台昨晚回覆本報查詢時稱，目前正跟律師團隊討論，有任何最新消息再對外公布。

Kikitrade在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照，聯合創辦人兼CEO吳德灝早前接受本報訪問時稱，有意在港申請牌照。