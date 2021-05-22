財庫局：虛擬資產交易限專業投資者 逾四成回應籲准散户參與 港府拒讓步

根據現行定義，投資者坐擁800萬元的投資組合，便歸類為「專業投資者」。按新監管機制，該等投資者可以參與各種形式的虛擬貨幣及穩定幣。同時，該局認為適當賦權證監會執行規管屬適當的舉措，並且要求有兩名負責人員打擊洗錢及遵守恐怖分子資金籌集規定。政府亦同意授出180日過渡期，讓有興趣成立交易所的機構，向當局提出申請。

要求有兩負責人打擊洗錢

去年11月發布的諮詢文件中，財庫局提議僅讓香港成立的公司申請成立虛擬資產交易所，今次該局考慮到，有一定市場意見傾向容許非本地成立的公司參與，同時考慮到讓證監會監督及規管，因此作出調整。最終政府容許申請人在其他地方成立，只需來港申請相關交易所牌照時，依《公司條例》註冊公司便可，相對過往較為彈性。

在罰則方面，財庫局指出，無牌進行受規管的虛擬資產活動，將面對罰款500萬元及監禁7年，若罪行具持續性，每持續一天再罰10萬元。

業界：散戶藉其他渠道交易 不見得公平

擁有OSL數字資產平台的BC科技（0863）執行董事刁家駿回覆本報時表示：「一如財庫局所言，現時初步階段限於專業投資者參與虛擬資產交易所內交易，隨着受監管的市場成熟，將來有望實現向零售投資者提供服務。」他認為虛擬資產市場發展加快，會受到投資者需求快速增加及資本市場對虛擬資產集資的興趣增加而驅動。

香港區塊鏈協會共同主席兼GlobalSTOx Ltd聯席創辦人唐儀指出，新機制只讓專業投資者參與，會令富者愈富，散戶要轉到其他渠道交易，不見得對散戶公平。他認為業界在新機制下納入證監會監管，要有兩名負責人員跟進合規程序，不會有太大問題，但合規成本難免上升。