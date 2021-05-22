8月退任太古主席 施銘倫返回倫敦

【明報專訊】太古系宣布新人事變動，大股東施懷雅家族第六代的施銘倫在港出任太古股份A股（0019）、B股（0087）及旗下太古地產（下稱太地）（1972）主席職務近3年後，將於今年8月24日退任，主席職務將交捧予現任太地行政總裁白德利，罕見由航空及海洋服務以外的高層接捧太古大班。施銘倫恢復擔任母公司英國太古行政總裁職務，留駐倫敦。太古地產（中國內地）行政總裁彭國邦，將接替白德利在太地原有董事兼行政總裁職務。
白德利接任
罕見非航空業務高層接棒
太古系表示，施銘倫將留任太古股份、太地及國泰航空（0293）董事。現時施懷雅第六代除了施銘倫之外，施銘倫的胞弟施維新亦繼續在太古及國泰出任董事。太古發言人表示，是次董事會變動為正常調動，每隔幾年一換。另其發言人補充，施銘倫將繼續每年於中國內地和香港逗留相當的時間與持份者和業務伙伴聯繫。太古系昨日在收市後才公布這項最新人事變動，太古A收升0.34%、太古B跌0.63%、太古地產升0.44%，國泰升0.77%。
施銘倫過去兩年多主席任內，國泰航空因有職員捲入2019年的反修例風波及社會運動，內地民航局向國泰發出重大安全風險警示，當局同年8月召見施銘倫要求正視並停止涉及衝擊人員執勤。國泰其後包括前行政總裁何杲等高層離職。另太地在施銘倫任內，亦見大手「賣產」，接連將太古城中心多幢寫字樓出售套現逾300億元，改投入上海前灘，更首度投資醫療項目。