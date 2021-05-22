8月退任太古主席 施銘倫返回倫敦

白德利接任

罕見非航空業務高層接棒

太古系表示，施銘倫將留任太古股份、太地及國泰航空（0293）董事。現時施懷雅第六代除了施銘倫之外，施銘倫的胞弟施維新亦繼續在太古及國泰出任董事。太古發言人表示，是次董事會變動為正常調動，每隔幾年一換。另其發言人補充，施銘倫將繼續每年於中國內地和香港逗留相當的時間與持份者和業務伙伴聯繫。太古系昨日在收市後才公布這項最新人事變動，太古A收升0.34%、太古B跌0.63%、太古地產升0.44%，國泰升0.77%。

施銘倫過去兩年多主席任內，國泰航空因有職員捲入2019年的反修例風波及社會運動，內地民航局向國泰發出重大安全風險警示，當局同年8月召見施銘倫要求正視並停止涉及衝擊人員執勤。國泰其後包括前行政總裁何杲等高層離職。另太地在施銘倫任內，亦見大手「賣產」，接連將太古城中心多幢寫字樓出售套現逾300億元，改投入上海前灘，更首度投資醫療項目。