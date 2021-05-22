港鐵巴士車費增 4月本港通脹升至0.7%

政府發言人指出，4月基本通脹率輕微上升，主要反映港鐵（0066）提供較少車費折扣及巴士車費增加，令本地交通費上升，其他主要組成項目價格壓力仍非常溫和。展望未來，由於本地經濟仍低於生產容量情况下運行，整體價格短期將保持輕微壓力。

各類綜合消費物價指數組成項目中，今年4月的電力、燃氣及水升幅最大，按年上升23.5%，其他錄得升幅的類別包括食品（不包括外出用膳），按年上升1.6%；交通按年上升1.5%；外出用膳按年上升0.8%；衣履按年上升0.7%；雜項服務按年上升0.3%。另外，錄得按年跌幅的類別包括住屋，按年下跌0.6%；煙酒按年下跌0.3%；雜項物品按年下跌0.3%，耐用物品按年不變。

細分指數方面，甲類、乙類及丙類消費物價指數4月按年升幅分別為1.5%、0.3%及0.4%，剔除所有政府一次過紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數4月按年升0.8%、0.0%及0.2%。