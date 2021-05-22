京東物流傳近下限定價 逾百萬人認購

華潤擬分拆超市業務港上市

另外，彭博社引述消息稱，華潤集團正考慮將超市業務「華潤萬家」在香港進行IPO，集資最多20億美元（約155億港元）。報道指出，華潤已與潛在顧問機構進行IPO計劃磋商，最快或在明年進行。據報，上市前融資輪的融資規模可能約在3億至4億美元。

內地茶類飲品奈雪的茶近期盛傳通過聆訊，公司其後否認。昨日再有內媒引消息稱，奈雪的茶目標於本月底或6月初通過上市聆訊，於6月或7月掛牌。報道指公司擬發售15%新股，料估值可達350億至400億元。

深交所掛牌公司領益智造昨日公布，擬發行H股來港上市，現時正積極與中介機構進行商討。根據資料，該公司生產充電、散熱、軟包等功能模組，客戶之一為蘋果公司。

明報記者

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