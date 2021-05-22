憂騰訊增投資拖累盈利 大行削目標價

在多家大行當中，以野村削減對騰訊目標價的幅度最大，由此前的780元下調6.3%至731元。該行認為，內地收緊對K-12（幼稚園至高中）補習行業的規管，或影響教育相關的短期廣告業務，拖累騰訊首季盈利略低於預期；加上旗下網絡劇有延遲發行的可能，料騰訊次季的網絡廣告業務或受影響。

野村瑞信下調目標價逾6%

瑞信亦把騰訊目標價削逾6%至750元，該行指騰訊計劃將部分利潤再投資，意味今年的經調整盈利增長將限制在22%以內，故將對其2021年至2022年的盈利預測分別削減5%及4%，但認為不會影響騰訊的遊戲長期潛力，以及微信生態系統變現的空間。大和及交銀國際亦削減其對騰訊的目標價，均認為加大投資會令短期毛利率或盈利受損，但長遠看好。

騰訊績後遭大行下調目標價，拖累大市表現。恒指昨早高開134點見全日頂，及後曾倒跌163點見全日低位28,286點，最終在競價時段由微跌11點轉為倒升8點收市，報28,458點，續在10天線（28,289點）及20天線（28,547點）之間徘徊。全日成交1519億元。

科指未受拖累連升4日 跑贏恒指

雖然騰訊表現不濟，科指昨升1.4%至8025點，連升4日；全周累升6.1%，是2月12日後最大升幅，跑贏恒指、國指。恒指本周累升1.54%，國指本周累升2.86%。

北水昨淨流入20.46億

昨日共有約20.46億元北水淨流入，李寧（2331）獲淨買入3.41億元，昨升2.5%至66.1元；下周五（28日）公布季績的美團（3690），昨共有2.72億元北水淨流入，股價微升0.7%至275.2元。中芯國際（0981）及頤海國際（1579），分別有2.22億元和1.87億元淨沽出。