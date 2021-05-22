熱門染藍科技股倒灶 耀才：京東網易周一或調整

除熱門染藍科技股之外，納入藍籌機會較高的醫藥及消費行業，當中熱門股同亦上升，醫療股平安好醫生（1833）升5.41%，信達生物（1801）早市曾升2.3%，及後收窄升幅，收市無升跌。另消費股李寧（2331）上升2.48%，中國飛鶴（6186）升1.4%。唯上述股份是次亦未被納入恒指。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，是次結果與市場預期有較大落差，京東、網易等股份周一或會有調整。相反市值較小的信義光能（0968）爆冷入選，則在周一會有較大升幅，信義光能昨日上升2.81%，收報13.18元。

嗶哩嗶哩汽車之家獲納科指

ADR早段未見升勢

獲納入科指的兩隻中概股ADR早段表現較差，汽車之家美股（ATHM）截至晚上10時下跌3.56%，較港股（2518）收市低5.41%，嗶哩嗶哩美股（BILI）轉跌1.09%，較港股（9626）低收2.35%。

此外，檢同時公布恒生綜指結果，諾輝健康（6606）、醫渡科技（2158）和微創心通（2160）一如預期入選恒生大中型股指數，有機會納入港股通，昨日分別上升3.88%、2.18%和1.07%，而同獲納入的汽車之家則因為是第二上市股，即使合資格，但北水尚未可買賣。