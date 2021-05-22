恒指季檢納3新貴 意外沒科技股 比亞迪去年被剔出國指 今年染藍

恒指會在至明年年中前將成分股逐步提升至80隻，是次季檢沒有剔除成分股，數目增至58隻。今次起恒指會從7個行業組別挑選成分股，目標將各每個行業組別的市值覆蓋率增至50%以上，是次入選的成分股分屬消費品、地產建築業和工業，截至今年2月的行業市值覆蓋率不到四成，相對資訊科技業的覆蓋率已達85.5%。

信義光能碧服齊晉藍籌

耀才證券研究部總監植耀輝認為，是次季檢結果出乎預期，以往入圍準則主要視乎股份市值和成交量，但是次加入行業組別因素，目前科技股在恒指權重較高，恒指或先增加行業覆蓋率較低的成分股，及後才增科技成分股。

有趣的是，比亞迪在去年8月的檢討中被剔出國指，但其後股價一度較宣布前大升逾兩倍，至今亦累升逾一倍，今次不但可重入國指，亦躋身藍籌股之列。至於碧桂園服務及信義光能，則是首隻物管股及首隻太陽能股獲納入恒指。

上限劃一至8% 友邦騰訊削權重

變動實施後，比亞迪股份、碧桂園服務和信義光能，佔恒指的權重分別為0.98%、0.97%和0.46%，以截至4月底，追蹤恒指的交易所買賣資產管理總值約217億美元（約1685億港元）計算，預期被動資金流入分別有16.51億、16.34億和7.75億港元。今次季檢將所有藍籌權重上限劃一至8%，因此友邦（1299）和騰訊（0700）的權重被削；同股不同權成分股則獲增權重，美團（3690）和阿里巴巴（9988）增至7.71%和7.33%。

國指和科指同日進行季檢，成分股分別回復至50隻和30隻。國指除加入比亞迪，亦納入恒大物業（6666），分別佔權重1.43%和0.67%。粵海投資（0270）、中國聯通（0762）和中國鐵塔（0788）則被剔出。

3月來港上市的中概股嗶哩嗶哩（9626）和汽車之家（2518）獲納入科指，權重為1.27%和0.14%；而中興通訊（0763）、鴻騰（6088）和祖龍娛樂（9990）則被剔出。