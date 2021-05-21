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市建局橡樹街項目收14份標書

【明報專訊】市區重建項目向來是中小型發展商補充土儲的良機，昨日截標的大角嘴橡樹街/埃華街項目，共收到14份標書。據悉，入標發展商包括信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、英皇（0163）、遠展（0035）、其士集團（0025）、莊士中國（0298）、德祥地產（0199）、建灝地產等，全以獨資入標。

可建6萬呎樓面 估值最高6.6億

美聯測量師行董事林子彬表示，市區土地向來受到發展商垂青，項目屬中小型發展，涉及投資額及風險較細，故更受到中小型發展商歡迎，是次收到14份標書，反應不俗。翻查資料，市建局對上一個位於大角嘴招標項目，要數到2017年5月的福澤街/利得街的「需求主導」重建項目，當時同樣收到14份標書，並由其士中標，即現時「傲寓」，去年10月初已展開銷售。

項目地盤面積6663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。據悉，中標財團將來賣樓收益達12.5億元，若以總樓面計即每方呎約20,845元，須按比例向市建局分紅，達標後首3000萬元分紅20%，第2及第3個3000萬元分別分紅30%及40%，達標9000萬元以上分紅比例50%。

另外，項目單位實用面積不可少於300方呎，另至少半數單位面積不可小於480方呎。綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至6.6億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。

相關字詞﹕遠展 英皇 其士集團 會德豐 信置 林子彬 市建局 橡樹街/埃華街項目

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