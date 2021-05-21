「圍方」最快今年底招租 2023年中落成

涉65萬呎 提供330單車泊位

港鐵投資物業總經理龍子豪補充，圍方共4層，預計逾150個商戶進駐，並提供430個車位，商場亦特設有1.5萬方呎單車停車場，提供330個單車停泊位，另有5000方呎表演場地。另鄧智輝透露，將軍澳日出康城商場The LOHAS快將一周年，目前出租率達九成，隨着住宅餘下期數將入伙，商場可全數租出。港鐵投資物業總經理陳宛冰表示，黄竹坑港島南岸基座商場THE SOUTHSIDE亦可望今年底招租，租戶將以區內居民需要作依歸，將設南區最大面積超市。

被問及今年的零售市道表現，鄧智輝預計，中港現時尚未通關，本港零售市場暫仍依靠本地購買力，隨着本地確診數字回落，並有望清零，他預計今年商場銷售額將穩步上揚，料下半年表現較上半年佳。

新地「消費券加碼賞」送逾1400萬現金券

此外，為響應政府推出「電子消費券計劃」，新地（0016）推出有關獎賞，初步預算送出超過1400萬元現金券。新地旗下其中22個商場推出「消費券加碼賞」獎賞計劃，顧客於參與商場透過接受「電子消費券計劃」登記的儲值支付工具，同日累積消費滿1000元，即可換領50元商場/商戶現金券，並有各種加碼優惠。