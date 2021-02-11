薈藍開放式戶181呎起 青衣最細

最大單位面積257呎

薈藍樓花期長約19個月的，宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍樓書及示範單位已準備妥當，一待獲批預售會盡快開售。項目提供320伙，開放式戶實用面積203至215方呎、提供252伙，佔單位總數約79%；1房實用面積256至257方呎，提供28伙；另設40伙特色戶，實用面積181至257方呎，料屬青衣最細新盤單位。翻查資料，同區2019年底開售的明翹匯，最細單位實用面積278方呎。

逸南最快今日開價

另一方面，恒地旗下鴨脷洲逸南，昨首度向傳媒開放示範單位，最快今日開價。逸南提供138伙，發展商開放一個以22樓A室為藍本的交樓標準示範單位，屬實用面積264方呎1房戶、採開放式廚房。由於浴室迷你，臉盆設於浴室外。發展商解釋，將臉盆放置在浴室外，可更善用空間及較衛生。

事實上，遠洋（3377）發展的旺角千望，亦有個別開放式戶的臉盆是設於浴室外。逸南主打開放式和1房戶，標準戶實用面積183至264方呎、特色戶300至334方呎。

THE HENLEY I方面，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去11日累收3094票（主要來自早前向隅客入票，即所謂「復活票」），有機會今日公布銷售安排，下周次輪開售。項目現累售約140伙，套現逾17億元。林續指，THE HENLEY I的會所，引進「全環控智能水耕種植操作系統」，讓住戶體驗高科技種植的樂趣和綠色生活。

另外，同系紅磡家壹以979.34萬元售出16樓A室，屬實用面積479方呎兩房連儲物房間隔，實呎2.04萬元。