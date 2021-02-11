投資者362萬購第一城「三屍」凶宅 連租約無樓睇入市 月租8600元回報不足3厘

明報記者 歐陽慧恩

區內代理指出，上述凶宅位於2座低層H室，實用面積327方呎，2房間隔，2016年被揭發租客燒炭案，一對男女及一隻狗倒卧睡房內，經搶救後全部氣絕身亡，愛犬陪死。單位近日以362萬元連租約成交，實呎11,070元，目前由南亞裔人士租住，租金回報約2.9厘。原業主2005年128萬元購入單位，帳面獲利234萬元或1.8倍。同座高層同類單位今年4月以590萬元易手，換言之，是次凶宅較正常同類單位市價低約228萬元或四成。

實呎11070元 低正常戶價四成

據區內代理指出，近月多個大型屋苑成交暢旺，其中沙田第一城上月錄得42宗成交，本月至20日亦已錄得28宗，盤源消耗迅速，目前屋苑可睇樓的放售盤只有約20多個，令部分有意入市的投資者只能留意另類盤源。

伍冠流：連辣稅料420萬 回報不高

不過有「凶宅大王」之稱的投資者伍冠流認為，由於是次成交單位為凶宅，未能向銀行承造按揭，買家只能「一筆過」付款，如買家非以首置身分入市，須連同辣稅計算，實際成交價料高達420萬元，加上單位租金回報不高，認為同樣資金可購入更理想物業，即使是購入凶宅，亦可買入自然死亡及兇案只涉及單人的單位，將來轉手或出租做價亦可較理想。

另外，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城新近錄得29座中層C室成交，實用327方呎，2房間隔，以608萬元易手，實呎18,593元。原業主2018年600萬元購入單位，帳面雖獲利約8萬元或1.3%，但連同入市使費等料實蝕約20萬元或約3%。

太和邨高層戶500萬沽 大埔公屋王

其他屋苑方面，新一期綠置居今天起派表前，樓齡已過30年的大埔太和邨誕下新樓王。土地註冊處顯示，太和邨新和樓高層17室，新近以500萬元於自由市場易手，單位實用485方呎，實呎10,309元，成交價創屋苑新高紀錄，亦成為大埔區成交價最高的公屋單位，成為區內公屋王。原業主2011年以112萬元已補價購入單位，帳面獲利388萬元或3.5倍。翻查資料，大埔公屋對上成交價紀錄，2017年12月由富善邨亨翠樓中低層12室以445萬元（已補價）所創下，該單位實用531方呎，實呎8380元。