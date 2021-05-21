加國置業 宜選「15分鐘生活圈」樓盤

施俊匡表示，目前加拿大新樓難求，一手樓搶購情况如同香港般熾熱，中籤比率偏低。至於二手樓銷售情况不遑多讓，他憶述：「公司為一名客人放售加拿大物業，售價約100萬加元，放售不足數天已收到逾20張申請，最後成交價140萬加元，比原先叫價高出四成。」因此，現時要在當地買樓，不但要價錢夠高，亦要有足夠誠意。

多個城市去年樓價升20%

自新冠疫情肆虐，全球多地樓市升勢凌厲。根據RE/MAX研究報告顯示，2020年加拿大首都渥太華（Ottawa）、尼亞加拉（Niagara）、馬斯科卡（Muskoka）及溫莎（Windsor）的樓價皆升約20%。施俊匡指出，當地樓市大升主要有幾個原因：首先過去兩年不少香港人回流當地；第二，普遍加拿大年輕人會到美國及海外工作，疫情導致他們回國避疫；第三，疫情拖慢建屋進度，以致庫存減少。

自去年疫情爆發，全球多國流行在家工作，昔日上班族會居於市中心以便前往辦公室，現時會要求更大的居住環境及有個人工作室，因此有不少加拿大人由市中心搬到郊區。一般而言，加拿大物業主要分4類，分別是公寓（Condominium）、聯排別墅（Townhouse）、獨立屋（Detached）及半獨立屋（Semi-Detached）。由於當地人對大屋需求上升，獨立屋及半獨立屋樓價在疫情下大升。有見及此，如港人要在當地置業，無論是用作投資或自住，他都會推介3個郊區，包括列治文山 （Richmond Hill）、北約克 （North York）、萬錦 （Markham）。他稱：「近年當地流行15分鐘生活圈，意思是只需要15分鐘就可以由居所前往超市、醫院、學校等生活所需的地方，而這幾個地區符合條件。」

可考慮列治文山北約克萬錦

對於未來樓市前景，他引述RE/MAX研究報告指出，預期全國樓價有4%至6%升幅，個別熱門地區更會有至少逾10%上升空間，主要是疫情未完，建屋進度落後，新房屋供應未能滿足市場需求。他表示：「早於兩年前，公司已建議客戶在加拿大置業，目前樓市大升，令不少早前置業人士欣喜；相反，當時猶豫的買家，可選擇物業愈來愈少。」

他提醒，在加拿大置業要留意當地稅制，普遍來說，如買家在當地置業要繳付約2%土地轉讓稅（Land Transfer Tax）及約13%至15%合併消費稅（Harmonized Sales Tax），另繳付約3%購房開支（包括驗樓費、估價費、律師費、土地測量費）等，總稅費及雜費約20%。若未有當地居民身分，會徵收非居民投機稅（Non-Resident Speculation Tax），以多倫多（Toronto）為例，投機稅為樓價15%，溫哥華則為20%。此外，不同地區有不同稅項，如卑詩省會徵收0.5%至2%空置稅，溫哥華的空置稅亦於今年由1.25%調高至3%。由於各省稅制有別，建議在置業前先查閱清楚。

黃清瑤

[海外置業錦囊]