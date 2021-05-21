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加國置業 宜選「15分鐘生活圈」樓盤

【明報專訊】近日香港移民潮再現，加拿大為港人提供選擇，現時只要在當地完成高等教育，或在當地工作滿一年及符合教育及語言資格即可申請加拿大永居身分卡，申請有效期即日至2023年2月。環球地產代理RE/MAX all stars香港區總裁施俊匡表示，過去兩年，回流或移民到加拿大的港人大增，以致當地樓價大升。展望未來，預期仍有上升空間，建議有意移民人士應盡早入市，入巿可依循「15分鐘生活圈」概念選擇置業地區。

施俊匡表示，目前加拿大新樓難求，一手樓搶購情况如同香港般熾熱，中籤比率偏低。至於二手樓銷售情况不遑多讓，他憶述：「公司為一名客人放售加拿大物業，售價約100萬加元，放售不足數天已收到逾20張申請，最後成交價140萬加元，比原先叫價高出四成。」因此，現時要在當地買樓，不但要價錢夠高，亦要有足夠誠意。

多個城市去年樓價升20%

自新冠疫情肆虐，全球多地樓市升勢凌厲。根據RE/MAX研究報告顯示，2020年加拿大首都渥太華（Ottawa）、尼亞加拉（Niagara）、馬斯科卡（Muskoka）及溫莎（Windsor）的樓價皆升約20%。施俊匡指出，當地樓市大升主要有幾個原因：首先過去兩年不少香港人回流當地；第二，普遍加拿大年輕人會到美國及海外工作，疫情導致他們回國避疫；第三，疫情拖慢建屋進度，以致庫存減少。

自去年疫情爆發，全球多國流行在家工作，昔日上班族會居於市中心以便前往辦公室，現時會要求更大的居住環境及有個人工作室，因此有不少加拿大人由市中心搬到郊區。一般而言，加拿大物業主要分4類，分別是公寓（Condominium）、聯排別墅（Townhouse）、獨立屋（Detached）及半獨立屋（Semi-Detached）。由於當地人對大屋需求上升，獨立屋及半獨立屋樓價在疫情下大升。有見及此，如港人要在當地置業，無論是用作投資或自住，他都會推介3個郊區，包括列治文山 （Richmond Hill）、北約克 （North York）、萬錦 （Markham）。他稱：「近年當地流行15分鐘生活圈，意思是只需要15分鐘就可以由居所前往超市、醫院、學校等生活所需的地方，而這幾個地區符合條件。」

可考慮列治文山北約克萬錦

對於未來樓市前景，他引述RE/MAX研究報告指出，預期全國樓價有4%至6%升幅，個別熱門地區更會有至少逾10%上升空間，主要是疫情未完，建屋進度落後，新房屋供應未能滿足市場需求。他表示：「早於兩年前，公司已建議客戶在加拿大置業，目前樓市大升，令不少早前置業人士欣喜；相反，當時猶豫的買家，可選擇物業愈來愈少。」

他提醒，在加拿大置業要留意當地稅制，普遍來說，如買家在當地置業要繳付約2%土地轉讓稅（Land Transfer Tax）及約13%至15%合併消費稅（Harmonized Sales Tax），另繳付約3%購房開支（包括驗樓費、估價費、律師費、土地測量費）等，總稅費及雜費約20%。若未有當地居民身分，會徵收非居民投機稅（Non-Resident Speculation Tax），以多倫多（Toronto）為例，投機稅為樓價15%，溫哥華則為20%。此外，不同地區有不同稅項，如卑詩省會徵收0.5%至2%空置稅，溫哥華的空置稅亦於今年由1.25%調高至3%。由於各省稅制有別，建議在置業前先查閱清楚。

黃清瑤

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕空置稅 在家工作 加拿大 新冠病毒

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