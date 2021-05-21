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經濟
2021年5月21日星期五
技術取勝
投資策略
細價新股「圍飛」鋪路「微信女」騙局 證監列4特點稱或阻上市 業界憂影響小企IPO
主板盈利要求上調六成 三成申請不達標
企業違規 管理層須負間接責任
京東物流截孖展 超購271倍
北水連續7日淨流入 掃小米騰訊美團
一田整體銷售見曙光 冀港盡快通關
騰訊核心盈利升22％ 遜預期 今年利潤增量投資新業務 攻短視頻
劉熾平：騰訊一向尊重監管和合規
張一鳴辭字節跳動CEO 自覺「不擅社交」
貝殼找房創辦人左暉離世 股價盤前跌一成
梁安琪：集中處理電子消費計劃
中通快遞首季多賺44％
國泰稱或列接種疫苗為聘用條件 籲機組人員早抉擇 工會促資方勿施壓
萬國數據首季虧損按年擴逾2倍
百盛首季轉賺41萬人幣
人行再釋維穩信號 LPR連續13個月持平
比特幣報復式反彈見4.2萬美元 散戶教主力撐 馬斯克「鑽石手」暗示不沽持倉
美首申領失業救濟44.4萬 疫來新低
IE瀏覽器逐步淘汰 明年削軟件支援
張兆聰：板塊快速輪動 易居反覆上升
葉創成：實錢認購京東物流
技術取勝：馬鋼3.9元料有阻力
盧駿匡：戒急用忍 未到大手入巿時
劉思明：國策支持 中藥股蠢動
周顯：大債主變了大贏家
譚新強：Galileo的教誨：人類非宇宙中心點
湯文亮：謠言煩了中銀 害了中銀客戶
加國置業 宜選「15分鐘生活圈」樓盤
今年初推「救生艇計劃」吸港生
盧楚仁：期油短線看好長線睇淡
投資者362萬購第一城「三屍」凶宅 連租約無樓睇入市 月租8600元回報不足3厘
溱岸8號3房實呎逼2.6萬破頂
薈藍開放式戶181呎起 青衣最細
SHOUSON PEAK洋房逾3億沽 實呎8.6萬
「圍方」最快今年底招租 2023年中落成
市建局橡樹街項目收14份標書
技術取勝：馬鋼3.9元料有阻力
【明報專訊】華寶升抵12元初見阻力（圖）
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