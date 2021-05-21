葉創成：實錢認購京東物流

招股書便提到，自2012年開始，儘管SKU(Stock Keeping Unit)數量顯著增長，但京東物流協助京東將存貨周轉天數穩定在40天以下。去年京東通過京東物流網絡處理的線上零售訂單總數中，約90%可於下單當日或次日送達。通過減少搬運次數及縮短商品與消費者之間的距離的基本方法，京東物流引領中國電子商務行業供應鏈的升級。

內地物流翹楚 無人倉每日能處理130萬訂單

截至去年底，京東物流在內地22個城市運營32個「亞洲一號」大型智能倉庫，包括一個位於上海的全流程無人倉，該倉庫在旺季每天能夠處理超過130萬宗訂單；另外亦運營900多個倉庫，總管理面積約2100萬平方米，擁有逾19萬名配送人員。京東物流在招股書中提到，集團採用5G、人工智能、大數據、雲計算及物聯網等技術，持續提升在自動化、數字化及智能決策方面的能力。筆者去年初曾到深圳專訪第一太平戴維斯深圳產業地產部主管龔勇高，他亦認同京東物流為業內翹楚。

根據招股書，內地一體化供應鏈物流服務行業的市場規模，預料由去年的2.02萬億元增加到2025年3.19萬億元人民幣，複合年增長率為9.5%；由於市場規模龐大及各垂直領域的行業特定要求，該市場高度分散，按去年收入計，排行前十的企業僅佔9.0%的市場份額、排名第一的京東物流亦僅佔2.7%。由於京東物流具備上述優勢，筆者相信它有能力持續增加市佔率，支持營業額穩步增長。

軟銀黑石等基投 認購額佔總集資四成

要注意的是，儘管京東物流收入由2018年的379億元人民幣增加31.6%至2019年的498億元人民幣，並在2020年進一步增加47.2%至734億元人民幣，惟由於集團尚處投資期，資本開支龐大，2018年至2020年分別錄得經調整虧損16.15億元、9.24億元及盈利17.09億元人民幣；即使京東物流去年剛轉虧為盈，惟今年首季便將參與運營的員工數量按年大增逾五成至26萬，並且加強擴大物流網絡，確如招股書所說「中短期內對業務增長及擴大市場份額的關注超過盈利能力」。

儘管京東物流的盈利能力在短期有不確定因素，惟是次招股獲阿里（9988）最大股東日本軟銀旗下投資基金斥6億美元、全球最大私募基金黑石斥1.5億美元認購，連同其他基石投資者，共購入15.29億美元股份，佔是次總集資額四成。

最後想一提的是，京東物流昨日截孖展已獲逾2000億元認購，超購約270倍。根據回撥機制，公開發售股份料由1827萬股增至5482萬股，佔是次全球發售股份比例由3%增至9%；也就是說，由於孖展認購已超購約270倍，回撥後仍超購約90倍，加上不少人料像筆者般以實錢認購，料最終平均中籤率低於1%，貨源難求亦有利上市後股價向好。

[葉創成 創富倉]