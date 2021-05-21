IE瀏覽器逐步淘汰 明年削軟件支援

Edge設IE模式最少至2029年

對於IE的忠實擁躉，Edge仍將設有IE模式，供粉絲緬懷。微軟幾年前為Edge設立IE模式，供一些較舊的企業網站採用。IE模式支援較舊的ActiveX控件及舊網站，目前仍有不少企業使用。微軟承諾至少在2029年之前，仍會在Edge支援IE模式。

市佔率曾達95% 被控壟斷市場

在互聯網興起之初，IE曾是瀏覽器的主流。1995年，微軟開發出IE瀏覽器，並預裝在視窗作業系統，令當年的瀏覽器龍頭Netscape Navigator市佔率受挫。

美國聯邦法院法官於2000年裁定，微軟企圖將IE與作業系統綑綁，壟斷瀏覽器市場。最終微軟與美國司法部在2001年達成和解。在2000年初代初期，IE的市佔率達95%。

現時市佔率不到2%

不過隨着其他瀏覽器興起，IE的地位不斷下降。根據網絡分析公司Statcounter的數據，4月的全球桌面電腦瀏覽器市場，Google旗下的Chrome市佔率超過65%，蘋果的Safari約佔10％，微軟的Edge佔8％，而IE的市佔率不到2％。就像其他早期的互聯網知名品牌，IE逐漸被對手淘汰，例如當網民轉向WhatsApp等即時通訊軟件後，AOL Instant Messenger已於2017年退役。

（綜合報道）

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