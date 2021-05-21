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美首申領失業救濟44.4萬 疫來新低

【明報專訊】美國最新申領失業救濟的人數持續減少。在截至5月15日當周，首次申領失業救濟人數降至44.4萬，較對上一周的47.8萬回落，是美國去年3月疫情惡化以來的新低。通過州政府及防疫紓困計劃領取津貼的人數，亦由4月底的1690萬，降至5月初的1600萬。美國就業市場逐步改善，美股三大指數早段上揚，道指升逾250點，標普500指數升約1％，以科技股為主的納指上漲1.5％。facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet、微軟等強勢股早段全部上漲，Tesla股價升近3%。

聯儲局首明示擬退出QE

聯儲局4月政策會議紀錄顯示，部分聯儲局官員希望在未來的某次會議，開始討論如何削減大規模買債計劃，是聯儲局首次明確表示將討論退出QE。

聯儲局每月購買總額至少1200億美元的美國國債及按揭抵押證券（MBS）。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）曾暗示，未來的買債重點將放在國債而不是MBS。

此外，日本財務省公布，由於向美國和中國輸出的汽車與半導體製造設備大幅增長，4月出口額為7.1811萬億日圓（約5126億港元），金額創4月單月的歷史新高，與去年同期相比增長38%，增幅是2010年4月以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]

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