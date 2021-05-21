美首申領失業救濟44.4萬 疫來新低

【明報專訊】美國最新申領失業救濟的人數持續減少。在截至5月15日當周，首次申領失業救濟人數降至44.4萬，較對上一周的47.8萬回落，是美國去年3月疫情惡化以來的新低。通過州政府及防疫紓困計劃領取津貼的人數，亦由4月底的1690萬，降至5月初的1600萬。美國就業市場逐步改善，美股三大指數早段上揚，道指升逾250點，標普500指數升約1％，以科技股為主的納指上漲1.5％。facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet、微軟等強勢股早段全部上漲，Tesla股價升近3%。