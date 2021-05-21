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比特幣報復式反彈見4.2萬美元 散戶教主力撐 馬斯克「鑽石手」暗示不沽持倉

【明報專訊】比特幣在香港時間周三晚跌至3萬美元低位後，昨報復式反彈，收復4萬美元關口，高見4.2萬美元，由低位反彈四成。曾在周三跌穿2000美元大關的以太幣（Ether），昨晚最多反彈至3000美元，漲幅超過四成。在加密貨幣全線崩跌之際，散戶教主力撐幣圈，助加密貨幣價格迅速反彈。「科技股女股神」Cathie Wood重申此前預測比特幣將漲至50萬美元的目標不變，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）則在Twitter發帖，用表情符號表示特斯拉有「鑽石手」（Diamond Hands），被指是暗示特斯拉不會沽出比特幣持倉。

馬斯克再提狗狗幣 刺激反彈

「鑽石手」是Reddit散戶常用的術語，指無懼市場波動，堅定持倉。馬斯克在力撐比特幣後，昨日又再次發功，發帖提及狗狗幣（Dogecoin），刺激狗狗幣升穿0.42美元，由周三曾失守0.3美元的低位大幅反彈。

市場人士認為，馬斯克上周宣布暫停旗下特斯拉接受顧客以比特幣買車，以至本周中國政府重申全面封殺加密貨幣等負面消息，雖是加密貨幣下挫的催化劑，但不足以完全解釋周三的跌勢。投資者的槓桿操作及動盪的市况，也令跌勢加劇。

數碼金融產品及服務供應商JST Capital的聯合創辦人莫拉基斯（Todd Morakis）稱，壞消息、熊市的技術指標，以及大量投資者被斬倉，是崩盤的根源。許多加密貨幣投資者透過借錢來押注加密貨幣，使他們在加密貨幣價格全線崩盤時面臨斬倉的壓力。根據Bybt.com的數據，周三有超過70萬投資者的帳戶被斬倉，涉及價值81億美元的加密貨幣。

周三逾70萬投資帳戶被斬倉

以太坊開發者Philippe Castonguay透露，在周三加密貨幣價格崩跌之際，借貸平台Liquity Protocol差點就將波場（TRON）創辦人孫宇晨的10億美元以太幣倉位斬倉，不過他在最後關頭付了3億美元補倉，否則將釀成「幣圈版Archegos慘案」。幣圈流傳，如果他來不及補倉，以太幣可能續跌至1000美元。

券商BTIG的策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）表示，中國對加密貨幣的審慎態度，以至美國的潛在監管措施，都為加密貨幣前景帶來不確定因素，短期內可能會限制數碼資產價格。不過市場人士認為，揣測加密貨幣將重演2018年的大跌市或為時尚早，因為以比特幣為首的數碼貨幣牛市，經常出現30%至40%的回調。

近期多了機構投資者減持加密貨幣資產。數碼資產管理公司CoinShares策略總監Meltem Demirors稱，比特幣基金產品上周有5000萬美元的淨流出，這與宏觀經濟有關聯，對通脹的擔憂，使投資者避險情緒上升。

（綜合報道）

[國際金融]

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