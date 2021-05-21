萬國數據首季虧損按年擴逾2倍

集團首季非公認會計準則經調整EBITDA按年升43％至8.18億元，經調整EBITDA率按年升1.8個百分點至47.9％。季內，服務收入按年升38.29％至17.04億元，設備銷售按年大跌81.16％至14.75億元。首季，已獲客戶簽約及預簽約的總面積達42.5萬平方米，按年增加48.2%。運營面積按年增加44.6％至33.25萬平方米。

主席黃偉：有信心實現今年銷售目標

主席兼首席執行官黃偉表示，集團首季業績屬穩健的季度，簽約面積淨增長超過2.3萬平方米，繼續保持強勁的銷售勢頭。黃偉並稱，有信心實現今年的銷售目標，並再確認全年總收入指引為77億元至80億元，經調整 EBITDA達36.6億元至38億元，資本開支達120億元，上述指引均保持不變。

黃偉又稱，在供應方面，集團於一線市場上增加更多的稀缺及戰略資源，於主要供應日益短缺的環境中保持競爭優勢。