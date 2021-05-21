國泰稱或列接種疫苗為聘用條件 籲機組人員早抉擇 工會促資方勿施壓

明報記者 陳子凌

國泰航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）在信中指出，政府早前以「疫苗氣泡」為基礎放寬機組人員的強制隔離檢疫，放寬前提是機組人員已接種兩劑新冠病毒疫苗，隨着放寬的航點增加，愈來愈清晰看到接種疫苗是機組人員營運航班的必要條件。

逾3500機組人員已接種 未達全體一半

麥皓雲又指出，即使不會輕易把接種疫苗作為繼續聘用機組人員的前提，但需要作出決擇的時間已逼切地接近，因此呼籲員工接種疫苗。

信中透露，目前有近3500名機艙服務員接種疫苗，當中2000人已經接受兩劑疫苗，接種率高於社會平均水平，但依然未及機艙服務員員工數量的一半。國泰日前表示，現時已有約80%的駐港機師及約40%的駐港機艙服務員預約接種疫苗或已接種疫苗。

麥皓雲又稱，明白接種疫苗應是自行決定，所以不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件，但基於聘用及培訓已接種員工需花費一定時間，公司或快將考慮把接種疫苗列為招聘條件之一。

國泰：或無法為未接種員工安排執勤

國泰回覆查詢時重申，接種疫苗料將成為機組人員受聘在國際航班執勤其中一項先決條件，這趨勢愈來愈明顯。目前能夠繼續營運是因應常變的隔離和檢測要求去採納應對措施，但從員工健康及執勤更表安排而言是不可持續。

國泰表示，可以審慎預期各國政府可能會對未接種疫苗的機組人員實施更嚴格限制，同時對已接種疫苗的機組人員放寬規定，因此相信很快將無法繼續為未接種疫苗的機組人員持續安排執勤，已接種疫苗將愈來愈可能成為駐港機組人員繼續執勤的要求。雖然接種與否是個人決定，但作為服務業有責任保障員工安全和健康，亦必須讓乘客安心 。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指出，不少員工收到通知後感到憂慮，而每位員工對於接種會有不同考慮，包括個人健康等，促資方尊重員工選擇，不應向他們施壓。