中通快遞首季多賺44％

季內包裹量44.75億件 按年增88.5%

中通快遞董事長兼首席執行官賴梅松稱季內受惠內地經濟平穩復蘇和增長，包裹量相較去年的低基數增長75%。季內包裹量達44.75億件，按年大增88.5%，其包裹量增長較行業平均增速快13.5個百分點。中通快遞預計，今年全年包裹量將在229.5億件至238億件之間，按年增長達35%至40%。

中通快遞首季市佔率擴大1.5個百分點至20.4％。集團首席財務官顏惠萍表示，業務的單票價格下降12.4%，但與同業競爭對手相比，此降幅最小，同時亦獲得的最大的市場份額增長。賴梅松則稱，快遞收費若長期低於成本，將影響從業者收益，亦令質量難以保障。他又表示，市場仍有廣闊的發展空間，目標是將集團未來市佔率提升幅度高於市場增長，和同時保持盈利能力及服務質素，相信市佔率可逐步增加。