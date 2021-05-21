經濟

梁安琪：集中處理電子消費計劃

【明報專訊】澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪已間接全資擁有凱旋門娛樂，對於外界估計這或與明年競投賭牌有關，她昨日在澳門接受傳媒訪問時表示，私人發展會押後處理，近期她的工作會集中在電子消費優惠計劃方面，並且會關注澳門中小企發展的需求。

澳博昨日股價收報8.72元，全日升0.35%。梁安琪昨日並無正面回應日後凱旋門的安排，只謂出席澳博的龍舟下水禮，希望可吸引更多旅客訪澳，促進旅遊收入，並為上葡京開幕打氣。澳博上載到中華（澳門）金融資產資產交易股份（MOX）的文件顯示，在2019年及2020年度其因應向梁安琪租用物業分別繳付約1.19億元及2.49億元，同時凱旋門共經營16張貴賓廳賭枱及26張中場賭枱。

澳博：零收入下可支持燒錢營運2.8年

該文件亦顯示，今年首季度撇除與上葡京相關費用，澳博日均燒錢1340萬元，按年減少13%，預期以現有現金及銀行額度支持下，若繼續零收入及持續淨流出，最長可支持營運2.8年。同時今年上半年上葡京內除了3間酒店共1892間客房之外，亦有超過30間食肆及約100間店舖，及料可容載550張賭枱及1200部角子機。澳門當局已對其批出1843張賭枱及逾2500部角子機額度，截至去年底分別已營運1223張賭枱及1196部角子機，其在澳門半島的博彩市場佔有率逾40%。

相關字詞﹕凱旋門 梁安琪 澳門博彩

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