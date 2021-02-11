張一鳴辭字節跳動CEO 自覺「不擅社交」

由另一聯合創辦人梁汝波接任

這是字節跳動2012年成立以來最重大的高層變動。張一鳴在內部信表示，是經過幾個月深思熟慮後作出結論，覺得如果他卸任行政總裁，將對字節跳動的長期計劃產生更大影響。張一鳴亦解釋，自己不是傳統意義上的成熟管理者，除了不擅長社交，亦對分析組織和市場原則，以及利用這些理論進一步減少管理更感興趣，所以不是真正的管理人員，他又說自己「喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆」，因此希望有更合適的人去改進日常管理。

張一鳴表示，CEO容易陷入被動，每天要聽很多匯報總結，做很多審批和決策，容易導致內部視角，知識結構更新緩慢。因此他決定離開CEO的工作，專注學習知識，以十年為期，為公司創造更多可能。

梁汝波及後同樣發信提到，接任行政總裁是巨大挑戰，壓力很大。感謝張一鳴過去在前線處理困難，及現在交棒的信任。

去年中美關係惡化，美國前總統特朗普曾尋求迫使字節跳動交出對TikTok的控制權。雖然其後字節跳動打算出售TikTok美國業務予甲骨文和沃爾瑪財團，但隨着特朗普競選連任落敗，今年2月《華爾街日報》報道，TikTok出售計劃已無限期擱置。

另外，上月市場亦曾傳出字節跳動於港遞交上市申請，惟之後公司回應稱，公司暫不具備上市條件，目前無IPO計劃。