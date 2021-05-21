劉熾平：騰訊一向尊重監管和合規

劉熾平認為，各地政府積極關注互聯網公司的原因，是行業的迅速發展並已達一定規模，相信未來將有更多監管措施出台。客觀而言，往後不限於中國，全球的科網公司亦會受到升級的監管，從行業有一定約束。

未有為潛在罰款撥備

往往靠手遊業務「食糊」的騰訊，首季業績卻由金融科技及企業服務跑出，上季收入錄得390.28億元人民幣，創披露該業務收入以來的新高（見圖），按年及按季分別升47.4%和1.4%。集團指出，除了因居家令所影響，亦因移動支付使用的長期趨勢。而人們在春節期間減少出行而增加消費，線下支付交易（尤其在零售及餐飲服務）錄得按季增長。

相信未來將有更多監管措施出台

另有市場人士提到，近日雲業務市場似有放緩的迹象，騰訊首席戰略官兼高級執行副總裁James Mitchell認為，該行業未見巨大轉變，認為大型公司對雲服務仍有需求，長遠而言即使基建發展速度較慢，但整體收入仍不斷向上。