騰訊核心盈利升22％ 遜預期 今年利潤增量投資新業務 攻短視頻

明報記者 蔡穎霖

騰訊於公告中表示全球數字化轉型目前仍然處於初期階段，科技進步將對消費互聯網及產業互聯網活動帶來大量機會，故決定主動加大投入，將2021年部分利潤增長投資於企業服務、遊戲及短視頻內容等領域。總裁劉熾平在業績電話會上稱，投資規模將自首季開始逐步加大，集團對有關投資未有設目標回報率，強調放眼長遠發展，公司一直努力冀「快人一步」，爭取市場優勢。

遊戲增長放緩 因去年「宅經濟」推高基數

劉熾平表示，短視頻業務是集團相當關注的領域之一，市場在過去幾年間迅速發展，不少內地網民花大量時間觀看短視頻；預計未來將會加強視頻的種類和內容，下一步的產品需要迎合未來的趨勢。集團現時正向「微訊視頻號」及「整合長視頻和短視頻」兩個方向發展。

集團首季主營的遊戲及廣告收入均放緩，或促成其銳意投資新業務。首季增值服務按年升16%至724.43億元，其中手遊收入增幅僅19%，與去年的高速增長大相逕庭（見圖）。市場績前預計，騰訊首季業績穩健，惟增長現表或受去年高基數拖累；此情况正反映於手遊業務上。在去年「宅經濟」推動下，騰訊手遊收入曾連續3個季度創出逾六成的高增長，不過升勢在去年末季已放緩，今年首季更跌至19%，共錄415億元。集團稱，業務的增長動力源於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》等。

網絡廣告淡季拖累 收入按季跌11.5%

網絡廣告則受市場淡季拖累，收入按年雖升23.2%，但按季跌11.5%至218.2億元。金融科技及企業服務收入按年升47%至390.28億元創新高（見另稿）。受投資收益按年大升兩倍帶動，集團首季純利按年升65.3%至477.67億元，但按季則跌19.5%。北水昨天績前淨買入12.2億元騰訊，帶動該股股價微升0.3%至609元。但昨晚其ADR早段下跌，折合港元一度跌穿600元，至約11時報601元，較其港股收市跌逾1%。