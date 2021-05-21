一田整體銷售見曙光 冀港盡快通關

今年目標 整體生意錄增長

不過，一田超市業務受基數影響，首4個月按年錄得輕微跌幅，較2019年增長仍達雙位數。她續稱，今年目標是整體生意錄得增長，升幅要較首4個月更高。

一田百貨將於5月27日至6月2日舉行「購物優惠日」，會員可優先登記首日早上9時至12時入場購物，超市優惠亦會延長兩周至6月9日。黃思麗預計，今次購物優惠日加大折扣及優惠，即使去年超市的生意強勁，相信銷售額仍可增長5%，當中對家品、牀上用品及超市類別產品有信心。

她表示，早前的網店率先買活動的銷售額與去年11月相若，例如3000元的嬰兒套裝深受歡迎，推出即搶購一空。另外，直播時段一共接觸3.9萬人，銷售單數按年增1.53倍，銷售額亦升83%。

伙WeChat Pay HK八達通迎消費券

香港即將派發5000元電子消費券，黃思麗透露，一田將與WeChat Pay HK及八達通合作，客人只要在前者應用程式預先登記，就可獲現金優惠券回贈，一田亦會推出5000元的產品套裝吸客。她認為，港人消費情緒已有好轉，外出消費增加，但要等到減價才購買貴價產品，電子消費券亦可成為其中一個消費誘因。