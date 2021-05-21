經濟

北水連續7日淨流入 掃小米騰訊美團

【明報專訊】港股在佛誕假期前反彈400點，昨日假後窄幅上落，在10天線與20天線之間徘徊，未有再突破。恒指昨低開180點後，全日高低波幅只有約200點，收市報28,450點，跌143點；國指跌11點至10,642點，科指升1.25%，至7915點。全日主板成交1687億元。

截至今晨零時，恒指夜期報28,429點，低水21點。

北水持續淨流入，本月初曾連續走資3天後，近日扭轉趨勢，至昨日已連續淨流入7天，昨日淨買入53.81億元，主要買入重磅科技股如小米（1810）、騰訊（0700）及美團（3690），支撐科指跑贏大市。

美團彈5%冠藍籌 三桶油表現差

美團反彈5%，報273.2元，為昨日表現最佳的恒指成分股。其次為吉利（0175）升4.3%，安踏（2020）與小米均升2.8%，昨日升幅較大的都是近日回調較多的高估值股份。油價跌，中石油（0857）跌4.6%，中石化（0386）及中海油（0883）均跌3.5%，三桶油為表現最差的恒指成分股。收市後聯交所的股權披露資料顯示，新加坡政府投資公司（GIC）於本周一減持中石化1109萬股，每股平均價4.0825元，持股量降至5.97%。

另外，創興銀行（1111）獲大股東以每股20.8元提私有化，昨日升48.3%至20.4元；彌明百貨生活（8473）急跌27.7%，因集團宣布中止申請轉主板。

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