京東物流截孖展 超購271倍

各家券商中，耀才、富途及輝立分別借出380億、371.93億及320億元京東物流的孖展額度，華泰、信誠亦借出307.9億及170億元，該股將於5月28日上市。另外，同期招股的中原建業（9982）獲券商合共借出約1.35億元孖展額度，較公開發售集資約1.05億元超購0.28倍，該股將於今日截止孖展認購。

奈雪的茶快將接受上市聆訊

另外，據內媒報道，內地茶飲品牌「奈雪的茶」創辦人、執董兼總經理彭心出現Foodaily全球食品飲料創新大會時透露，公司快將接受上市聆訊，預料於未來1至2個月來港IPO。

彭心表示，公司上市並非因為缺錢，去年融資的資金尚未使用，希望建立一個全球品牌，上市可令公司持續經營，正與投資者溝通，「大家對新式茶飲這個賽道都很認可」，應該會很快完成IPO。

奈雪的茶今年2月提交上市申請，傳計劃集資6億美元，摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。昨日更傳出公司已通過上市聆訊，並確定基石投資者，包括一家中資背景的基金，不過公司稱傳聞不實，如有進展會及時公布，並以經監管機構批准的公告為準。

明報記者

[新股]