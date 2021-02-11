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京東物流截孖展 超購271倍

【明報專訊】由京東（9618）分拆的京東物流（2618）昨日截止孖展認購，獲多家券商合共借出近2160億元孖展額，與公開發售7.92億元比較，超購逾271倍，國際配售亦提早一日在昨天截飛。

各家券商中，耀才、富途及輝立分別借出380億、371.93億及320億元京東物流的孖展額度，華泰、信誠亦借出307.9億及170億元，該股將於5月28日上市。另外，同期招股的中原建業（9982）獲券商合共借出約1.35億元孖展額度，較公開發售集資約1.05億元超購0.28倍，該股將於今日截止孖展認購。

奈雪的茶快將接受上市聆訊

另外，據內媒報道，內地茶飲品牌「奈雪的茶」創辦人、執董兼總經理彭心出現Foodaily全球食品飲料創新大會時透露，公司快將接受上市聆訊，預料於未來1至2個月來港IPO。

彭心表示，公司上市並非因為缺錢，去年融資的資金尚未使用，希望建立一個全球品牌，上市可令公司持續經營，正與投資者溝通，「大家對新式茶飲這個賽道都很認可」，應該會很快完成IPO。

奈雪的茶今年2月提交上市申請，傳計劃集資6億美元，摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。昨日更傳出公司已通過上市聆訊，並確定基石投資者，包括一家中資背景的基金，不過公司稱傳聞不實，如有進展會及時公布，並以經監管機構批准的公告為準。

明報記者

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