經濟

企業違規 管理層須負間接責任

【明報專訊】港交所（0388）同日公布有關檢討紀律處分權力及制裁的諮詢文件總結，全數落實多項建議，將於今年7月3日起生效。當中有關包括公司管理層在內有關人士，可能因企業違規須負間接責任頗受爭議。

翻查諮詢回應，包括國泰（0293）、匯控（0005）及越秀系等10家具名上市公司，其他界別如英商會、大部分律師行等亦表示反對。

國泰匯控越秀系反對

今次總結，將落實擴大損害投資者權益聲明對象範圍，同時只要「可能會損害」投資者權益，便可發出聲明公告天下，但是只要證明適任董事及高管者，仍可繼續擔任職務，並且在上市文件及年報擴大披露有關人等被制裁的事情。同時落實首次引入董事不適合聲明，加強處理董事嚴重失當行為。

另港交所對因為在違規行為中知情而「作為或不作為」的有關人士如管理層落實施加間接責任。但是在徵詢意見過程中，連同國泰等有提交意見的22家上市公司、英商會及大部分律師行等全部反對，只有特許會計師公會等贊成。不過，該所仍認為可予執行。但是若有上市公司高管或專業顧問提出正確意見，卻被董事會否決並最終違規，相關人士毋須承擔間接責任。

聯交所更認為，主要股東就算沒有參與公司決策，亦應納入所建議的間接責任範圍。但是整體而言，要納入刑事法初步責任，該所認為並不適當。

相關字詞﹕英商會 越秀 匯控 國泰 上市規則

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