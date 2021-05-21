主板盈利要求上調六成 三成申請不達標

新規本擬今年起執行，現延後至明年1月1日起實施。港交所表示，相信上調六成幅度合適，並援引每月綜合消費者物價指數（CPI），指CPI自1994年起至去年累升61%，與上調幅度一致。盈利分佈方面，將為首兩個財年總和4500萬元，最後一個財年3500萬元。港交所表示，亦將容許個別申請人不符合上述盈利分佈，視情况為其提供寬限。

港交所指GEM上市可行

市場早前批評，現時中小企無法以GEM作為代替上市地，修訂是變相剝奪中小企上市機會。港交所則回應稱，不能迎合所有公司需要，而不考慮市場質素。該所反駁，認為GEM上市一直是可行方案，並指2019至2020年GEM共錄98隻IPO，且上市成本較主板低。不過，港交所亦表示，將會檢討GEM板情况，包括定位、市場觀感，若認為需要修訂《GEM板上市規則》，日後將會發諮詢。值得留意的是，今年初至今，GEM只有一家公司掛牌，以及錄得4宗上市申請。

有律師業界人士向本報表示，港交所依然未能回應質疑，包括盈利與公司質素間的關係。他認為，一家盈利8000萬元的公司，質素未必高於盈利5000萬元的公司。他又強調，高估值問題實際上是來自港交所多年前上調市值門檻帶來的後果。港交所則於諮詢總結中，就460名公司財務表現作分析，指不合新門檻申請人，上市後更難以支持股價及盈利預測。