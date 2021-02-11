經濟

細價新股「圍飛」鋪路「微信女」騙局 證監列4特點稱或阻上市 業界憂影響小企IPO

【明報專訊】證監會近月大力打擊「唱高散貨」（俗稱「微信女」騙局），昨日再與港交所發聯合聲明，指近期發現部分新股疑涉「微信女」，懷疑有騙徒於首次公開招股（IPO）階段便開始部署騙局。證監會列出包括細市值、高佣金等特點，表明會要求提供合理證據，或會行使權力阻止公司上市，即使是已上市公司，若有證據證明承配人非真正投資者，證監會亦可要求股份停牌。有投行人士表示，聲明勢必影響細價股上市進度，並認為高上市佣金未必等於涉及騙局。

明報記者 馬迪帆

聲明指出，懷疑有部分新股上市時，透過將包銷佣金或其他上市開支撥入受控制戶口，再以此部分資金認購配售股份。其後用獲發股份托高股價，並於社交平台唱好，展開騙局（見圖1）。聲明指出，涉及「微信女」的新股個案，往往公司市值是剛超過5億元的最低門檻。此外，涉案股份另一特點，是包銷商所獲得佣金「異常高昂」。聲明指出，市值低於6億元的IPO項目平均包銷佣金率，去年高達12%（見圖2）。其中一項極端個案，整體包銷佣金率更達20%。

低市值IPO包銷佣金率 去年平均12%

證監會及港交所指出，未來若某宗上市申請具有細市值、高佣金、高估值等特點，便將會對其提出查詢，並有可能要求申請人提供證據，以證明估值合理性，以及是有「真正的投資者需求」。具體而言，可能招致查詢的特點，包括但不限於申請人市值剛符合最低門檻；市盈率相對同業非常高；包銷配售佣金或他上市開支異常高昂；以及股權高度集中於少數股東等（見表1）。

翻查過往資料，至少5隻去年上市的「微信女」股份符合聯合聲明所述低市值特點（見表2）。以捷心隆（2115）為例，按招股價計算，其上市時市值剛達5.4億元，至昨日市值僅餘2.09億元。曾於各大社交媒體獲「股票導師」唱好的濠江機電（1408），上市時市值剛好5億元，暴跌後市值現約為1.78億元。

業界：高佣金因細價股集資難

不過，有資深投行人士向本報表示，相信今次聲明將牽連不少本身不涉騙局的市值較小公司，甚至考慮擱置上市計劃。他表示，細價股「圍飛」於業內十分普遍，已是「約定俗成」，惟未必全是涉及操縱股價或騙局。他亦表示，因細價股配售失敗風險更高，券商獲高佣金現象屬正常，否則若股份無法出售，隨時有價值數億元股份需由券商「硬食」，對資本金造成極大壓力。他表示，8%至10%佣金在行內均較常見，而12%則已非常少見。

宏高證券投資經理梁杰文則表示，相信監管將可減少「微信女」騙案數量，但同時亦認為打擊範圍頗大。他強調，騙徒即使不利用新股，依然可以利用GEM股份等行騙，因此一味圍堵細價股IPO是「治標不治本」。他表示，並非因為有股份才有騙局，形容監管機構應要釐清「先有雞還是先有蛋」的關係。

相關字詞﹕細價股 港交所 股票導師 證監會 微信女

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