長實趙國雄：「新香港人」富豪喜購豪宅相連戶 籲港府增供應

今年2月中剛踏入農曆新年不久，長實旗下已屆現樓的半山21 Borrett Road一個頂層「天池屋」單位以4.59億元招標售出，實呎高達13.6萬元，以呎價計創亞洲一手分層住宅新高紀錄。單位為23樓1號室，實用面積3378方呎，屬5房間隔，連2131方呎天台、717方呎前庭及88方呎梯屋，同時設有私人泳池，是項目面積最大的「樓王」；該交易亦包括3個車位。趙國雄談到上述交易，指長實於1月中安排買家參觀，經過了一段不算長的時間後，便在2月中售出單位，過程順利。

內地富豪購兩個逾3000呎單位

趙國雄分析，作為亞洲區十分重要的金融中心，是本港經濟的核心優勢，而21 Borrett Road可以望到此金融中心的根據地——中環，不少曾參觀該樓盤者對此均相當欣賞，個別更一擲千金買入心頭好。他透露，至本月上旬，21 Borrett Road接二連三賣出與頂層「天池屋」相鄰的特式單位，以及其他樓層的分層單位， 故項目已售出8個單位，套現逾21.5億元，即平均每個單位售價達2.7億元，他認為屬相當理想，而買家均是香港人，「始終香港與內地尚未恢復通關，故此暫時我們出售的8個單位，基本上買家都是香港人，當中雖然也包括本地人，但以早年已從內地移民本港、現已持有永久居民身分證的『新香港人』居多」。

雖然21 Borrett Road不少單位面積已達3000多方呎，惟趙國雄指出，「新香港人」富豪在內地習慣了較大的居住空間，而且他們亦喜歡宴請親友在家吃飯，故此他所接觸的部分買家認為一個3000多呎的單位並不足夠，須購入鄰近同樣屬3000多呎的相連單位，自製「雙富戶」以照顧不同生活需要。

「我們與這些內地富豪朋友接觸後，知道他們需要6000方呎居住空間，但他們首選並非購買一個6000方呎單位，而是買入兩個3000方呎的相連單位，一個單位是用來自住的，方便太太及小朋友起居飲食，不想自己接待朋友時影響家人的日常生活；另一個在隔離的單位，便是用來招呼朋友，或者會在此擺放茶壇飲茶、或者會放張長形飯枱令食飯時的空間比較闊落、或者是屋主愛好收藏古玩，或者是太太有寫字畫畫的嗜好需要一個畫室……」。

富豪流行「名廚到會」 增進感情兼保私隱

趙國雄表示，不少「新香港人」富豪重視宴請親友，除了因此需要多購買一個3000方呎的豪宅單位外，亦帶動了「名廚到會」此新興生活方式，他在過去一年便曾出席了13至14次相關活動，「名廚到會目前真的很流行，以前我會覺得這樣很複雜，但現在知道其實很方便，因為到會的公司大概在下午2點至3點到來，包括名廚及侍應等一隊人，除了食材外，也會把杯杯碟碟及其他器皿一同帶來，準備好晚餐等賓客到場，食完飯後便把杯碟器皿全部拎走，我覺得這是相對獨特之處」。

他續說，「新香港人」富豪安排名廚到會，席間把酒言歡，往往可以令客人賓至如歸，飯後亦可以唱卡啦OK增進彼此感情；而在其中一次宴會中，主人家更請來越曲（編按：起源於浙江嵊州，興盛於上海，目前為中國第二大戲曲劇種）劇團即場表演，令他留下深刻的印象，「這些活動基本上是在外面做不到的，所以我覺得的確是一種新穎的生活方式」。

作為比較，趙國雄指出，在過去一年多以來疫情期間，若某一富豪與一班富豪朋友出外到高級食肆或富豪飯堂用膳，一來需要遵守限聚令同枱人數不可過多，二來假如過程被傳媒拍攝及報道，或許會帶來一些不便；而若以名廚到會的方式在家宴客，便不會有社交距離的限制，亦可以保障私隱。

趙國雄透露，除了21 Borrett Road近月暢銷外，集團旗下淺水灣道90號的10號洋房在本月首周亦以4.67億元售出，可見豪宅市場起動頗全面；而他認為，目前不止豪宅市場，本港整體住宅市場均十分熾熱，「買家入市的意欲很強，他們做決定亦相當快」，故此建議港府多管齊下增加住宅土地供應以滿足強勁的置業需求。

談到如何增加住宅土地供應，近日熱門話題是全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體建議用不超過100公頃、位於大欖郊野公園的郊野公園邊陲土地，興建約2萬至3萬個居屋單位，出售予現無持有本港物業的永久居民，並且不設資產或入息限制；由於只收回開發土地及建築成本，每方呎樓價僅約6000元。

支持郊野公園邊陲建屋 支持討論「明日大嶼」

趙國雄表示，他支持研究發展郊野公園以增加住宅土地供應，而昔日限制發展郊野公園的因素已出現改變，「第一，由於過去本港基建尚未發達，不少郊野公園所在的新界偏遠地區亦難以發展，但目前只要有基建配合，新界很多郊野公園是可以重新規劃作發展用途；第二，過去需要這麼多的郊野公園，是作為水塘的集水區，但目前本港已從內地引入東江水，是否仍需要這麼多集水區呢？我個人認為，既然目前我們香港人普遍居住空間不足，是否可以釋放一小部分郊野公園土地出來建屋呢？這些問題在社會上應該開誠布公討論，有些人覺得這是禁區，擔心引起爭議，於是避而不談。我覺得不應該這樣想，這是社會的事、大家的事，為何不可以在社會上討論呢？而且社會上一定會就某些問題有爭議，目前土地供應不足，我們不也是天天在爭議嗎？爭議沒問題，最重要是大家有一個大前提、有一個目標去解決問題，為香港長遠經濟發展提供足夠的土地資源。」

另外，趙國雄支持積極研究港府建議的明日大嶼1700公頃大型填海計劃，指填海造地是不少國際大都會增加土地供應的有效方法，新加坡過去多年便積極填海，強調即使填海影響一部分人的利益，但港府應該著眼於本港的整體利益，「本港目前面臨土地資源不足夠的問題，應該想辦法釋放更多土地來發展，我覺得此問題關乎整體社會福祉，應該盡快拿出來給大家廣泛討論」。

移民多不沽出港樓 或為年輕人帶來機會

至於部分港人移民對樓市的影響，趙國雄表示，目前看不到二手供應因此大幅增加，而且一手新盤銷售亦理想，而他有幾名朋友近日即使擬移民亦無意賣港樓，「過去數十年本港樓市整體向上，我首次置業是以20多萬元買入美孚新邨大單位，之後賣了，若持有至今起碼值2000萬元，換言之，在本港經濟好的時候、特別是上世紀80年代，樓價升幅很大，這亦為物業帶來增值。若業主需要移民，當然可以出售原屬自住物業此重要資產套現，但與1997年前移民潮不同，我現有幾名朋友移民亦不賣港樓，打算等子女在當地長大及定居後，自己再回流本港居住」。

趙國雄指出，本港向來是一個開放型城市，過去數十年有人移民離開，也有人移民進來；而他相信，有人移民離開，其實是給留下來的人更多機會，「本港回歸前也曾出現移民潮，我自己便是當年移民潮的得益者，有些人移民了，我們才有位上；所以就目前的情况來說，有部分市民因為各種原因離開香港，我覺得對留下來的人、特別是年輕人來說是有更多機會，這可能是一件好事」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]