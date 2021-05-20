港人內地結婚要隨俗 娶妻送錢兼送樓

明報記者 黃清瑤

如二人已決定要註冊結婚，首要事項當然是向雙方父母交代。如雙方父母同意，男方就需要在婚禮前一個月向女家「提親」並送上聘禮，又稱為過大禮。過大禮多數會送贈食材如海味、水果、洋酒及禮餅，更重要的是彩禮（即禮金）。彩禮的意思並非「賣女」，傳統上，女兒婚後要照顧男方父母及甚少回家，因此男方會準備禮金以答謝女方父母養育之恩。

港婚攝費用貴內地逾倍

現時，在內地結婚普遍要送錢送樓，根據內地網站調查顯示，2021年彩禮最昂貴的城市是上海，禮金最低由10萬元（人民幣，下同）另加一套房子起，其次是天津，禮金最低由6萬元及一套房子起，總數過百萬元。至於廣東區則較廉宜，禮金1萬元起，另要贈送「三金」，即3款任何圓形的金器首飾如耳環、戒指等。不過禮金多少並沒有明文規定，最終數目亦視乎雙方溝通，以及男方可承擔能力而定。

雙方在禮金方面磋商完畢，下一步是婚紗攝影，在香港拍攝婚照的費用由數千至過萬港元起，視乎拍攝場地、時間以及是否有化妝師伴隨。內地婚攝費用最多可平逾半，無論拍攝室內或室外景，費用都低於一萬元，一般而言，拍攝室內婚紗照收費由3000至4000元不等，費用已包括2至3套服裝及逾百張相片。室外景價錢則約為6000元至8000元左右，一般包括室內及室外景點，以及服裝費用等。

至於婚姻登記方面，在香港，凡年滿16歲便可結婚，新人可選擇親身或透過婚姻監禮人到入境事務處遞交「擬結婚通知書」，他們可事先在網上預約時間遞交擬結婚通知書時間。遞交申請後，擬結婚通知書須公開展示最少15日，通知書存檔及展示的費用為305港元。另外，如在婚姻登記處舉行婚禮，需繳付租賃禮堂及證婚人費用，正常辦公時間收費為715港元，正常辦公時間以外收費為1935港元。另外，新人也可以在坊間尋找證婚律師到婚禮會場監禮，費用普遍由2000港元起。

內地領結婚證程序繁複

在內地結婚則比香港複雜得多，要求男方滿22歲及女方滿20歲方可結婚，新人不可有部分生理缺陷，如麻風病或醫學上認為不應結婚的病患，同時雙方須為非直屬關係或非三代以內的親屬關係。程序上，分為申請、審查、登記三個步驟，申請方面需提供個人證件及沒有血緣關係證明，當審查完畢，婚姻登記機構才會發出結婚證。結婚登記證收費僅9元，連同證件費、檔案管理費等項目約50元左右，收費遠低於香港。其後是婚宴費用，在香港不同地段，婚宴場地收費會有很大差異，目前，在較平民化酒樓舉行婚宴，每圍酒席由4000港元起，但食物質素、場地觀感及員工服務未必盡如人意。若在高級酒樓或酒店大排筵席，每席費用由過萬元至數萬港元不等，新人亦要留意價錢是否包括酒水、場地布置等，更要小心是否有隱藏費用。

酒席費用高低視乎城市

內地多個城市生活指數不同，因此婚宴費用亦會有很大距離。就以上海為例，從內地婚宴網站可見，上海每圍酒席費用由6000至2萬元不等，價錢與香港相近。相反，廣州每圍酒席費用由2000至過萬元；深圳每圍酒席費用由4000至過萬元；佛山由1000至萬多元，視乎菜單及場地檔次等。

內地婚宴酒席費用除了包括宴會菜餚，普遍會贈送一定數量的酒水及結婚蛋糕，此外會收取約10%至15%的服務費，假設婚宴每圍收費3000元，每圍服務費由300至450元不等。不同場地供應的器材有別，視察環境時，應查詢是否需要徵收燈光費及租借LED大屏幕等。

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