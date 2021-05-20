佛誕假期一手沽30伙 按年跌七成

昨日錄得的一手成交中，香港小輪（0050）、帝國集團屯門青山公路帝御．嵐天佔3宗，全為實用面積346方呎的1房連工作間間隔，成交價約499萬至506萬元，實呎14,413至14,623元。

另外，會德豐、信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，以1352.5萬元售出5座16樓A室，實用面積522方呎，2房間隔，實呎25,910元。

不過，市場仍有多個新盤準備推售，其中恒地（0012）啟德THE HENLEY I，日前首推開放式單位價單，並預計下周發售。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY I次輪銷售暫錄得3,050票（主要來自早前向隅客入票，即所謂「復活票」）登記數字（中介人佔35票），反應踴躍。

周末兩盤共推售242伙應市

此外，本周末一手市場仍有兩大樓盤推售，涉及242伙，當中路勁（1098）及港鐵（0066）牽頭發展的港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸1期晉環，周六將發售160伙，包括106伙以價單形式推售，以及有54伙推出招標，而新地（0016）屯門御海灣II會推售82個單位。

另恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣I，本月累錄5宗撻大訂個案，料買家合共損失近280萬元定金離場，最新一宗為實用223方呎的1座19樓K室開放式戶，買家原於2019年11月以438.7萬元購入，實呎19,673元，本周初登記終止交易，以樓價一成計，料遭殺訂43.87萬元。