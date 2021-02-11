屯門「龍牀盤」128呎 月租7500元破頂

不過，有代理指出，今年首4個月租金走勢橫行及輕微下調。美聯物業指出，該公司「租金走勢圖」上月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.26元，按月跌約0.1%，今年首4個月呎租下跌約0.38%。

呎租59元追平屯門紀錄

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，以美聯物業促成租務個案計，今年首4個月月租1.5萬元或以下比率約42.4%，比起去年同期約41.8%增加約0.6個百分點。劉解釋，雖然近期租金止跌回穩，但今年首4個月租金仍未及去年同期，因此月租1.5萬元或以下租務比率仍較去年同期為高。

代理：首4個月租金橫行

劉嘉輝又稱，傳統屋苑亦有不少此類租務成交，以美聯物業促成租務個案計算，如天水圍嘉湖山莊、屯門市廣場、九龍灣淘大花園等年內首4個月租務個案悉數為月租1.5萬元或以下，沙田第一城亦有約87%為此類租務成交。