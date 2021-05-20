藍天海岸1房實呎首破1.7萬 東涌新紀錄

區內不足5個月錄500宗成交

今年不足5個月東涌已錄約500宗二手成交，交投暢旺，個別屋苑呎價更創出區內新紀錄。市場消息稱，藍天海岸5座高層F室，實用面積388方呎，1房間隔，以663萬元易手，實呎17,088元，不但較屋苑本月初以約634萬元所創下的同類紀錄高約29萬元或約5%，呎價更創東涌分層標準戶新高。原業主2015年以465萬元購入，帳面獲利198萬元或43%。

天晉1房逼800萬破頂 實呎2.2萬

將軍澳天晉IIIA期1房逼800萬元，創出屋苑同類新高紀錄。香港置業分區董事劉浩勤表示，天晉IIIA期2A座高層D室，實用面積362方呎，以797萬易手，實呎22,017元，成交價創天晉1房新高。原業主2014年10月以511萬元買入，帳面獲利286萬元或56%。

另外，奧運站柏景灣2房戶獲區內分支家庭客在「無樓睇」下以千萬元入市。香港置業分行首席聯席董事林佩玲表示，柏景灣本月暫錄3宗成交，其中位於10座中高層E室，2房間隔，實用面積471方呎，獲區內客以1000萬元在「無樓睇」下入市，實呎21,231元。原業主2017年5月以約860萬元購入單位，帳面獲利約140萬元或16%。

嘉湖3房648萬沽 一手貨23年升近3倍

天水圍嘉湖山莊本月價量齊升。中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊近日交投加快，本月暫累錄約37宗成交，平均實呎11,380元，相比上月同期27宗成交及平均實呎11,017元，本月可謂價量齊升，並有望超出上月全月44宗水平。伍又稱，嘉湖山莊美湖居5座低層B室，實用面積623方呎，3房套房間隔，以648萬元易手，實呎10,401元。原業主1998年12月以166.9萬元一手買入單位，帳面獲利481.1萬元或2.9倍。

鰂魚涌太古城本月亦見暢旺。美聯物業高級分區營業經理吳肇基指出，太古城本月暫錄33宗成交，有機會創今年單月新高，最新成交位於寧安閣高層E室，實用面積580方呎，2房間隔，以1220萬元售出，實呎21,035元。原業主2007年10月以386萬元買入，帳面獲利834萬元或逾2倍。