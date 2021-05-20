美聯工商舖斥資近1.4億 一周掃4舖最勁

汪敦敬呎價54萬購波斯富街舖

美聯工商舖在本月7日至14日期間，連續公布4份通告，均涉及購入舖位，其中最貴一個是以3950萬元購入的荃灣大河道49 號地下連閣樓舖，以舖位面積1553方呎計，呎價約2.54萬元，而最低購入價則是以2780 萬元連租約形式，購入太子道西別樹華軒地下3號舖，以建築面積356方呎計，呎價約7.8萬元。另外兩個舖位，為以3480萬元購入的西環德輔道西中亞大樓地下8號舖，以及3650萬元購入的北角英皇道樂嘉中心地舖。

施永青4700萬購大班旺角蝕讓舖

此外，汪敦敬在過去3個月內，亦以逾1.65億元連購3個舖位，包括以6680萬元購入銅鑼灣波斯富街波斯富大廈地下M號舖，舖位面積123方呎，呎價達54.3萬元。原業主早於1984年5月以38萬元購入，帳面獲利6342萬元或約166倍。不過，毗鄰的N號鋪，曾於2014年以呎價147.5萬元創下全港最貴呎價舖王紀錄，並保持至今。

另土地註冊處顯示，原由大班餅店持有的旺角利興大廈地下B舖及入則閣樓，面積約1400方呎，上月下旬以4700萬元易手，呎價約3.36萬元，買家為中原集團主席施永青，是次為施永青自去年11月非住宅減辣後首度入市舖位。據悉，大班餅店早在2012 年7月以5080萬元購入，帳面蝕約380 萬元或約7.5%。