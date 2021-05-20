投資者炒西營盤舖5個月賺五成 非住宅減辣半年 核心區邊陲舖升幅勁

明報記者 林尚民

盛滙商舖基金最新沽出舖位為西營盤第三街56至72號地下C舖，鄰近西營盤街市、正街街市，附近亦有星鑽及縉城峰等新晉屋苑。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，舖位日前在3組買家同時出價爭購下以2750萬元售出，面積約800方呎，呎價約3.43萬元。該基金去年12月底以1850萬元購入舖位，持貨5個月帳面獲利900萬元或接近五成。舖位剛由豬肉連鎖店「錢大媽」租用，月租6.9萬元，料新買家可享3厘租金回報。

盛滙上月至今連沽5舖套現逾億

該基金由上月至今連沽5個舖位，套現逾1億元，且全屬獲利個案，若單計持貨不足半年的短炒成交有3宗，總值7210萬元，帳面獲利超過2000萬元。除上述第三街舖位外，該基金另一個賺幅較大的短炒舖成交，為本周初以2800萬元售出的荃灣沙咀道130號地舖，面積約1000方呎，呎價約2.8萬元，該基金去年12月以2000萬元入市，持貨5個月，帳面獲利800萬元或四成。

中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，本港舖位2019至2020年算是最低潮，當時租金大跌，業主心灰意冷寧願以低價吸引投資者接貨，現時疫情管控已漸入佳境，接種疫苗人數增加，市民恢復消費，加上政府將派發5000元消費券，吸引商家重返市場，近日舖位租賃增加，投資者見機入市令市場出現短炒獲利個案。他預期短期內市場仍有不少短炒舖位成交，相信會以核心零售區周邊、價值約5000萬元以下的「細碼」舖為主。

鄧成波家族2380萬沽基隆街舖

另「舖王」鄧成波上周離世，消息指該家族上周以2380萬元售出深水埗基隆街261號地舖，面積約1000方呎，呎價約2.38萬元。鄧成波家族2016年以1657萬元購入該舖，持貨約5年帳面獲利723萬元或約43%。據悉舖位由兩個租戶租用，月租共5.65萬元，料新買家租金回報約2.8厘。